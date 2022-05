È necessario un tecnico di Motion Capture per unirsi allo sviluppatore di Gears 5 e contribuire al franchise di Gears of War, secondo l’annuncio di lavoro. Poco si sa sulla natura del gioco ma, secondo la descrizione, “siamo la casa ufficiale del franchise di Gears of War e il nostro obiettivo è definire il futuro dell’IP e spingere i limiti delle piattaforme e dei dispositivi di intrattenimento di Microsoft”.

Ovviamente, il ruolo potrebbe non essere direttamente correlato a Gears 6. Altri titoli di Gears of War, come Gears Tactics, sono stati prodotti, anche se sono stati in gran parte gestiti da Splash Damage piuttosto che da The Coalition. Potrebbero esserci altre voci nel franchise che non sono Gears 6, ma con affari incompiuti nella trama principale di Gears of War, sembra la possibilità più probabile.

Gears 6 non dovrebbe essere rilasciato fino al 2024

Dato che questa posizione si riferisce al motion capture, che può richiedere molto tempo e denaro, sembra che The Coalition abbia intenzioni grandiose. The Coalition è rimasto in silenzio dall’uscita di Gears 5, avvenuta nel 2019. Sebbene il gioco si sia concluso con un intrigante cliffhanger, non c’era certezza che The Coalition avrebbe completato la sua attuale trilogia.

Tuttavia, c’è stata qualche speranza sotto forma della famigerata violazione di Nvidia, avvenuta a settembre dello scorso anno. Gears 6 è stato menzionato nella fuga di notizie, portando i fan a sospettare che il gioco fosse in lavorazione. Tuttavia, Nvidia sostiene che la fuga di notizia non deve essere interpretata come una conferma di eventuali titoli previsti, quanto piuttosto come un ipotetico elenco.

Inoltre, non dovremmo aspettarci Gears 6 a breve. Alla fine dell’anno scorso è circolato un rapporto secondo cui Gears 6 non sarebbe stato rilasciato per altri tre anni. Se The Coalition sta assumendo solo ora, il gioco è molto probabilmente nelle sue prime fasi di sviluppo.