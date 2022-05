Nothing annuncia I suoi partner commerciali che venderanno phone (1)

L’azienda tech Nothing ha confermato oggi la prima di molte partnership per il suo attesissimo smartphone phone (1). O2, Telekom Deutschland e Flipkart contribuiranno ad alimentare i piani di espansione globale di Nothing e a portare il phone (1) un passo più vicino al suo lancio estivo. Con il sistema operativo Nothing OS, basato su Android e sulla piattaforma Snapdragon di Qualcomm, il phone (1) offrirà una user experience veloce e fluida che è il segno distintivo di Nothing. Prezzi, disponibilità e incentivi per i partner saranno annunciati in un secondo momento.

“Quando abbiamo creato Nothing volevamo accendere nuovamente l’entusiasmo che una volta provavamo per l’industria tecnologica“, ha detto Carl Pei, CEO e co-fondatore di Nothing. “Unendo le forze con le principali società di telecomunicazioni e i rivenditori, non vediamo l’ora di dare una scossa al mercato degli smartphone. Non vediamo l’ora di rivelare il phone (1) al mondo questa estate”.