Citroen: ecco perchè non conviene comprare queste auto

Con i tempi che corrono sono tante le persone che si stanno interrogando su quale potrebbe essere la loro nuova auto.

Infatti, anche alla luce del prossimo stop che vedrà scomparire, secondo quanto si dice, nel 2035 le auto con i celebri carburanti diesel, benzina e gpl, in molti si stanno chiedendo quale potrebbe essere l’auto a fare al caso proprio. Molte persone, dopo un’attenta analisi, ma soprattutto dopo alcune esperienze condotte in prima persona si sentirebbero di sconsigliare addirittura il marchio Citroen. Ovviamente si tratta molto spesso di pareri contrastanti, tranne per quelli che sono problemi ricorrenti che vanno a colpire proprio le auto del celebre gruppo francese, le quali in alcuni casi sono risultate anche tra le più premiate in assoluto.

Citroen: questi sono i problemi ricorrenti per cui alcuni automobilisti sconsigliano il marchio

Proprio per quanto riguarda le Citroen in generale, soprattutto in base all’esperienza di guida di alcuni utenti, si parlerebbe insistentemente di alcuni problemi. Questi avrebbero colpito maggiormente la gamma C3, la quale infatti sarebbe attanagliata dalla maggior parte dei problemi, anche se considerati non gravi.

Non sarebbe infatti la prima volta che gli utenti si ritroverebbero di fronte ad un problema con il cambio. La loro Citroen C3 resterebbe infatti bloccata in prima marcia, situazione irreversibile se non con un intervento da parte dell’officina.

In un primo momento sembrava che il problema che scatenasse tutto ciò derivasse dalla frizione, ma la permanenza delle auto in assistenza anche dopo aver scoperto la natura del problema, ha suscitato qualche piccolo dubbio negli automobilisti. E voi avete mai avuto un problema del genere con una Citroen?