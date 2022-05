In precedenza, OnePlus produceva esclusivamente telefoni di punta. Tuttavia, la società ha riconosciuto che un tale piano comporterebbe una significativa perdita di mercato. Inoltre, questo marchio ha venduto i suoi prodotti in aree limitate. Tuttavia, i dispositivi OnePlus sono ora disponibili in un’ampia gamma di nazioni.

A dire il vero, i modelli più recenti non debuttano in tutti i mercati contemporaneamente. Ad esempio, OnePlus Nord 2T è stato rilasciato molto tempo fa e solo ora sta arrivando in Europa. In ogni caso, è il modello successivo al Nord 2 di fascia media dell’anno scorso.

OnePlus Nord 2T sarà disponibile dal 24 maggio

OnePlus Nord 2T non offre molti miglioramenti rispetto al suo predecessore. Intendiamo dire che sia l’aspetto che la configurazione fondamentale sono invariati. Il display di OnePlus Nord 2T è FHD+ 90Hz AMOLED da 6,43 pollici. Ha un foro nell’angolo in alto a sinistra e facilita il riconoscimento delle impronte digitali sotto lo schermo.

Uno degli aggiornamenti riguarda la CPU, il MediaTek Dimensity 1300. Viene fornito con 8 o 12 GB di memoria LPDDR4X e 128 o 256 GB di memoria UFS 3.1. La capacità della batteria non è cambiata e ha ancora una doppia batteria da 4500 mAh. La velocità di ricarica, invece, è stata portata a 80W. Il telefono può essere ricaricato completamente in 30 minuti, secondo l’introduzione ufficiale.

Anche l’hardware della fotocamera è invariato. OnePlus Nord 2T conserva tre sensori della fotocamera posteriore. Un obiettivo Sony IMX766 da 50 megapixel con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS), un obiettivo ultra grandangolare da 8 megapixel con un campo visivo di 120 gradi e un obiettivo monocromatico da 2 megapixel sono tra questi. La fotocamera selfie ha una risoluzione di 32 megapixel e supporta la stabilizzazione elettronica dell’immagine (EIS).

OnePlus Nord 2T è preinstallato con OxygenOS 12.1, un sistema operativo basato su Android 12.0. Riceverà due importanti aggiornamenti Android, oltre a tre anni di aggiornamenti di sicurezza. La versione 8/128GB costa 399 euro in Europa, mentre la versione 12/256GB costa 499 euro. Shadow grey e jade fog sono i due colori disponibili. I telefoni saranno disponibili per l’acquisto il 24 maggio.