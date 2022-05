ho-Mobile-offerte-pazzesche-per-battere-la-concorrenza

L’operatore telefonico virtuale ho. Mobile ha intenzione di contrastare concorrenza ed in particolare il rivale TIM. In questi giorni, infatti, è stata proposta l’offerta mobile denominata BTL ho. 9,99 dedicata per l’appunto a chi proviene da questo operatore. Scopriamo qui di seguito cosa ha da offrire.

ho. Mobile contro TIM: arriva l’offerta di rete mobile BTL ho. 9,99 con 50 GB

In questi giorni sarà possibile attivare una nuova offerta mobile del noto operatore telefonico virtuale di Vodafone. Come già accennato, l’offerta in questione si chiama BTL ho. 9,99 e comprende ogni mese 50 GB di traffico dati con connettività 4G (fino ad una velocità di 30 Mbps in download e 30 Mbps in upload), minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali ed SMS illimitati.

Questa offerta, però, è rivolta principalmente a tutti coloro che richiederanno la portabilità del proprio numero da TIM. Si tratta di un’offerta limitata ed è disponibile all’attivazione soltanto presso alcuni negozi fisici autorizzati. Come le altre offerte dell’operatore, anche con questa sono inclusi alcuni servizi, tra cui ho. chiamato, navigazione hotspot, 42121 per credito residuo, avviso di chiamata e trasferimento di chiamata.

Vi ricordiamo che il questi giorni ho. Mobile sta anche proponendo l’offerta mobile ho. 5,99 70 GB. Quest’ultima comprende ogni mese 70 GB di traffico dati, minuti ed SMS senza limiti verso tutti ad un costo di 5,99 euro al mese. A differenza della precedente, questa offerta è attivabile da chi proviene da Iliad, Fastweb, PosteMobile, CoopVoce, Lycamobile e altri operatori virtuali, ad esclusione però di Kena e Very Mobile.