Iliad è tra gli operatori migliori in questa stagione primaverile. Il gestore francese, oltre alle classiche tariffe inerenti al campo della telefonia mobile, propone agli abbonati anche una ricca promozione per la telefonia fissa. Il provider ha infatti ufficializzato il suo impegno nel campo della Fibra ottica.

I clienti del provider transalpino possono infatti attivare la tariffa Iliad Box. Gli utenti che scelgono questa promozione in abbonamento si troveranno a pagare 23,90 euro al mese con la garanzia di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, senza scatto alla risposta anche all’estero, con internet illimitato alle velocità della Fibra ottica (sino a 4 Gbps).

Iliad, la promozione con 120 Giga e la Fibra ottica

Per la telefonia mobile, invece, l’occasione del momento è garantita dalla tariffa Giga 120. I clienti che sottoscrivono questa promozione riceveranno un ticket con chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a tutti i numeri della propria rubrica ed anche 120 Giga per navigare in internet. Il prezzo previsto in questa circostanza sarà pari a soli 9,99 euro ogni mese.

I clienti che intendono attivare questa tariffa dovranno pagare solo 10 euro per attivazione e ricezione della SIM. Il costo in questione è da intendersi una tantum.

Come per altre tariffe low cost, anche per la Giga 120 è necessario effettuare la portabilità da gestore o in alternativa l’attivazione di un nuovo numero di telefono. Tutti coloro che scelgono la Giga 120 avranno un ulteriore vantaggio: il prezzo per la tariffa di Fibra ottica sarà pari a soli 15,99 euro al mese.