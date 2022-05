C’è aria di novità e di recasting in casa Netflix per una serie molto amata dai fan. Bridgerton 3 vedrà infatti l’arrivo di una nuova attrice che andrà ad interpretare il personaggio di Francesca Bridgerton, ovvero Hannah Dodd.

Bridgerton 3 su Netflix: arriva una nuova attrice per il personaggio di Francesca Bridgerton

La nota serie tv Bridgerton è basata su ben 8 romanzi scritti da Julia Quinn e narra le vicende amorose di ognuno dei fratelli di questa famiglia. Tra questi membri, durante la prima e la seconda stagione abbiamo avuto modo di conoscere il personaggio di Francesca Bridgerton, la quale è stata interpretata finora dall’attrice Ruby Stokes.

Tuttavia, sembra che ora sia stato deciso di fare un recasting per la prossima stagione. In particolare, in Bridgerton 3 vedremo arrivare una nuova attrice che interpreterà questo personaggio, ovvero Hannah Dodd. Ma per quale motivo è stato deciso così? A quanto pare, l’attrice Ruby Stokes è già la protagonista di un’altra serie tv targata Netflix, cioè Lockwood & Co. e per questo motivo le apparizioni del suo personaggio durante le prime due stagioni di Bridgerton sono state piuttosto scarse.

Dunque, per questo motivo e soprattutto per dare più spazio al personaggio di Francesca, durante la prossima stagione Bridgerton 3 subentrerà la nuova attrice Hannah Dodd. Quest’ultima è un volto già noto sulla piattaforma di streaming Netflix. Ha infatti recitato in Anatomia di uno scandalo e in Enola Holmes 2 (nuova stagione in arrivo sulla piattaforma nei prossimi mesi).

Vi ricordiamo che il personaggio di Francesca Bridgerton è la protagonista del sesto libro di questa saga scritto dalla Quinn, ovvero “Bridgerton 6 – Amare un Libertino”.