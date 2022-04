È da poco terminata la seconda stagione di Bridgerton e ora tutti si chiedono quali vicende accadranno durante la prossima stagione. L’attrice che interpreta Kate Sharma, ovvero Simone Ashley, in realtà ha spoilerato quelli che potrebbero essere i nuovi protagonisti.

Simone Ashley, l’attrice di Kate Sharma, ha svelato i possibili protagonisti di Bridgerton 3

La seconda stagione della serie tv basata sui romanzi rosa di Julia Quinn ha visto come protagonista il visconte Anthony Bridgerton e alla fine è riuscito a trovare la sua viscontessa in Kate Sharma. Ora tutti i fan più accaniti sono con il fiato sospeso poiché non vedono l’ora di scoprire chi saranno i protagonisti della prossima stagione.

Come già accennato, però, sembra che un’attrice della serie si sia lasciata sfuggire qualche dettaglio. Simone Ashley che interpreta il personaggio di Kate Sharma ha infatti lasciato intendere che il protagonista di Bridgerton 3 sarà Colin Bridgerton (interpretato da Luke Newton) e che interagirà con il personaggio di Penelope Federington (interpretata da Nicola Coughlan).

L’attrice ha infatti così commentato: “Penso che passeremo il testimone a Nicola e Luke. Sono così eccitata di vederli alle prese con la loro storia d’amore e di scoprire che assi hanno nelle maniche. Penso che andranno davvero alla grande. Sono così entusiasta per loro“.

Se così fosse, significherebbe che gli sceneggiatori della serie tv hanno deciso di non seguire l’ordine dei libri scritti dalla Quinn. In base a questo ordine, infatti, il protagonista della prossima stagione sarebbe dovuto essere Benedict Bridgerton (interpretato da Luke Thompson).