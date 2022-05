A partire dalla giornata di ieri 9 maggio 2022 l’operatore telefonico WindTre ha introdotto alcune novità. Tra queste, sono state lanciate alcune iniziative per l’acquisto di diversi smartphone sia a rate sia in un’unica soluzione. Vediamo qui di seguito di che si tratta.

WindTre: a maggio tante novità per acquistare diversi smartphone anche a rate

Come già accennato, sono state introdotte diverse novità in casa WindTre riguardanti l’acquisto di uno smartphone. In primis, è stata lanciata l’iniziativa Regala il primo smartphone con Junior+. Quest’ultima prevede la possibilità di acquistare diversi smartphone praticamente a costo zero, con rate da 0 euro per 24 mesi. Tuttavia, è però necessario abbinare all’acquisto dello smartphone l’offerta mobile Junior+ Easy Pay.

Questa offerta comprende ogni mese 100 GB di traffico dati con connettività 4G/4G+, minuti di chiamate senza limiti e 200 SMS verso tutti. Il costo è di 9,99 euro al mese tramite il metodo di pagamento automatico Easy Pay. Sempre in abbinato a questa offerta, con l’iniziativa Smart Pack Cash è possibile acquistare uno degli smartphone disponibili in un’unica soluzione a un prezzo ovviamente scontato. Ricordiamo ad esempio Oppo A16s a 149,90 euro, Samsung Galaxy A13 con 128 GB a 179,90 euro e Samsung Galaxy A32 5G a 239,90 euro e sempre con 128 GB di storage.

Tra gli smartphone acquistabili a rate da 0 euro al mese per 24 mesi, invece, troviamo l’entry-level di Xiaomi, ovvero Redmi 10 con 128 GB di storage interno, e sempre Oppo A16s e Samsung Galaxy A13 con 64 GB di storage interno.

Si tratta di un’occasione senz’altro ghiotta per gli utenti WindTre che hanno la necessità di cambiare smartphone.