Siamo arrivati in quel periodo dell’anno in cui le fonti della catena di approvvigionamento di Apple iniziano a contattare i leaker e gli analisti calcolano furiosamente i loro dati Apple e tutti cercano di capire come sarà la serie iPhone 14 non annunciata. Bene, AppleInsider riporta l’ennesima nuova informazione da un esperto della catena di approvvigionamento, questa volta discutendo di un lieve aumento delle dimensioni del display delle varianti di iPhone 14 Pro.

Il problema è che il display più grande pubblicizzato rappresenta solo una piccola differenza rispetto a iPhone 13 Pro e Pro Max. Queste informazioni provengono da Ross Young, un esperto della catena di approvvigionamento e noto leaker, il quale afferma che i display di iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max saranno più grandi.

iPhone 14, Apple si prepara a rilasciare la nuova serie

Il cambiamento è minore, ma potrebbe comunque essere evidente. Young attribuisce l’aumento a cornici ridotte attorno al pannello, che consentono lievi aumenti all’intero display a disposizione. Ecco le cifre reali: secondo Young, l’iPhone 14 Pro avrà una diagonale di 6,12 pollici (l’iPhone 13 Pro ha una diagonale di 6,06 pollici), mentre l’iPhone 14 Pro Max avrà una regolazione ancora più piccola rispetto al 13.

Young aggiunge anche che non è sicuro se i display di iPhone 14 Pro e Pro Max saranno ridotti a 1Hz (stiamo parlando della frequenza di aggiornamento che Apple chiama ProMotion). Questo è qualcosa che potrebbe consentire alla frequenza di aggiornamento di essere più efficiente dal punto di vista energetico, ma dovremo aspettare e vedere se i prossimi iPhone possono raggiungerlo.

La serie iPhone 14 dovrebbe essere annunciata nell’autunno di quest’anno e, con l’avvicinarsi di quella data, ci aspettiamo che emergano ulteriori perdite sui nuovi iPhone.