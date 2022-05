Anche per il mese di maggio 2022 sono disponibili all’attivazione numerose offerte di rete mobile di Vodafone. Tra queste, troviamo offerte appartenenti alla serie Special e non solo ed offrono anche fino a 100 GB di traffico dati per navigare in tutta tranquillità. Vediamo qui di seguito alcune di queste.

Vodafone: ecco alcune delle offerte mobile attivabili per questo mese

Come già accennato in apertura, tutti coloro che intendono passare a Vodafone hanno una vasta scelta. Il catalogo per questo mese è infatti parecchio fornito, con offerte mobile che arrivano ad offrire ogni mese anche 100 GB di traffico dati.

Vodafone Special 50 Digital Edition

Abbiamo già avuto modo in passato di conoscere questa offerta. Vodafone Special 50 Digital Edition, in particolare, comprende ogni mese 50 GB di traffico dati, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri ed SMS illimitati verso tutti. Il costo è di soli 7,99 euro al mese ed il primo mese di prova costa 5 euro. Non sono poi previsti costi di attivazione e per la scheda sim.

Vodafone Special 100 Digital Edition

Anche questa offerta è piuttosto nota. Quest’ultima include ogni mese ben 100 GB di traffico dati per navigare e sempre minuti di chiamate senza limiti ed SMS illimitati. Il costo mensile dell’offerta è di 9,99 euro e, anche in questo caso, il primo mese di prova costa 5 euro.

Vodafone Shake Remix Unlimited Junior

Quest’ultima offerta è rivolta soltanto agli utenti under 15. In particolare, comprende 20 GB di traffico al mese, 300 minuti di chiamate verso tutti e 50 SMS verso tutti. Il costo per il rinnovo mensile è di 9,99 euro.