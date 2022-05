TIM è tra i migliori operatori anche nel campo della streaming tv. I clienti del gestore italiano, per accedere a grandi titoli dell’intrattenimento, possono attivare TIMvision, la piattaforma streaming che garantisce a tutti gli abbonati serie tv, così come film, di produzione nazionale ed internazionale.

TIM, la ricca offerta con Netflix nel mese di maggio

Nel corso di questi ultimi mesi, intorno al servizio TIMvision, TIM ha costruito una vera e propria galassia. L’offerta per la piattaforma streaming del gestore, ad esempio, contempla anche la presenza dei servizi di DAZN. TIM, insieme a TIMvision, garantisce agli abbonati la possibilità di attivare un ticket per la tv streaming con la Serie A in esclusiva. Il servizio sarà garantito a tutti i clienti senza costi extra.

All’offerta della Serie A, si affianca anche quella per la Champions League. Oltre alla partnership di DAZN, il provider italiano prevede anche un ticket con la presenza di Mediaset e con suo servizio streaming Mediaset Infinity+.

In base all’attuale proposta di TIMvision, i clienti che attivano un pacchetto unico anche con DAZN e Mediaset, dovranno pagare un corrispettivo mensile pari a 29,99 euro. La promozione di TIMvision prevede anche la dotazione del TIMvision Box completamente a costo zero.

Per la primavera, inoltre, TIM assicura un’offerta aggiuntiva a tutti i suoi abbonati. Oltre a DAZN e Mediaset, anche Netflix sarà costo zero. Ciò significa che nel pacchetto di TIMvision al semplice costo mensile di 29,99 euro, gli utenti troveranno anche un account per Netflix per il pieno accesso alla galleria di serie tv e film del colosso americano.