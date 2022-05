I nuovi sconti del volantino Coop e Ipercoop sono assolutamente meravigliosi, i prezzi sono sempre più economici, e garantiscono ugualmente all’utente finale un risparmio ben superiore alle aspettative.

Gli utenti che sceglieranno di avvicinarsi alla corrente campagna promozionale, devono comunque sapere che gli acquisti, a differenza di quanto siamo solitamente abituati a vedere, possono essere completati sia online che in negozio, senza differenze in termini di prezzi finali. In aggiunta, coloro che spenderanno più di 19 euro, potranno anche richiedere la consegna gratuita presso il domicilio.

Coop e Ipercoop: le offerte ed i prezzi da non credere

Ottime occasioni vi attendono all’interno del volantino Coop e Ipercoop, non solo riguardanti i beni di prima necessità, ma anche la telefonia mobile.

Il modello che maggiormente ha attirato la nostra attenzione, è indubbiamente l’ottimo Samsung Galaxy A53, un prodotto da poco lanciato sul mercato nazionale, impreziosito da specifiche tecniche di alto livello, ed un prezzo che non va oltre i 449 euro.

Nell’eventualità in cui si volesse spendere una cifra inferiore, la scelta potrebbe ricadere sull’Oppo Find X3 Lite, un prodotto che spinge verso la fascia alta, sebbene sia disponibile a meno di 300 euro, oltre che essere in commercio da più di un anno. Tutte le alternative sono più economiche, e vanno a toccare Galaxy A03, Realme C11 o anche Motorola Moto E40. Maggiori dettagli sono disponibili sul sito ufficiale.