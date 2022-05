Android offre gratis sul Play Store 30 app e giochi a pagamento gratis

Le persone che stanno girando sul Play Store per trovare degli sconti che siano eccezionali sotto tutti i punti di vista, potranno trovare soddisfazione nella nuova promozione per gli utenti Android. Infatti all’interno del noto market di Google solo per qualche giorno saranno disponibili dei giochi e delle applicazioni a pagamento in maniera gratuita. Proprio in basso troverete la lista completa con tutti i titoli.

Android batte la concorrenza degli altri Store con tutti questi titoli a pagamento offerti gratis

I titoli che notate nell’elenco in basso vi permetteranno di recarvi direttamente sul Play Store per effettuare il download gratuito. Ecco infatti la lista completa con tutte le migliori applicazioni e i migliori giochi a pagamento offerti gratis solo per oggi.