Android: queste 30 app a pagamento sono adesso gratis sul Play Store

È giorno i grandi offerte per gli utenti Android, i quali potranno scaricare direttamente dal Play Store tantissimi titoli a pagamento ma in maniera gratuita.

Qui in basso c’è un elenco pieno di titoli che di certo vi interesseranno. Android li propone gratis solo per qualche giorno a partire da adesso, per cui bisogna approfittare per non restare a mani vuote e quindi senza contenuti di livello sul vostro smartphone. Per portarli a casa, basta cliccare sui link che trovate evidenziati.

Per avere anche tutte le migliori offerte da parte di Amazon giorno per giorno sul vostro smartphone, ecco il nostro canale Telegram ufficiale. Clicca qui per entrare.

Android: in regalo tutti questi titoli a pagamento totalmente gratis, ecco la lista al completo