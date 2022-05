Netflix sta vivendo il suo primo periodo di vera crisi da quando si è affermato in tutto il mondo occidentale. La piattaforma streaming, infatti, per la prima volta proprio in questo 2022 ha perso un importante numero di abbonati. Gli analisti, rispetto alla fine del 2021, contano ben 200mila abbonati in meno.

Il ritiro del servizio dalla Russia rappresenta certamente una causa da non sottovalutare. A ciò va anche aggiunto l’aumento sui prezzi che è stato ufficializzato proprio in inverno.

Netflix aumenta i prezzi: queste le nuove tariffe

Tanti clienti di Netflix hanno subito da qualche settimana una rimodulazione dei prezzi. Il ritocco ai listini della piattaforma streaming certamente non è passato inosservato, dato che ha toccato ben due dei tre piani di visione.

La prima novità è relativa al pacchetto più popolare, quello Premium. I clienti che hanno scelto questa tipologia di servizio si troveranno a pagare ben 18,99 euro ogni trenta giorni. A differenza di dicembre 2021, è previsto quindi un rincaro pari a 2 euro al mese. I clienti, tra i servizi, avranno sempre la possibilità di condividere gli eventi con un massimo di quattro schermi in contemporanea e la tecnologia del 4K UHD.

Ulteriore novità per i ticket di Netflix è per il pacchetto Standard. Gli abbonati, in questa circostanza, dovranno ora pagare 12,99 euro anziché i precedenti 11,99 euro. I servizi contemplano sempre la visione di tutti i contenuti su un massimo di due dispositivi mobili ed il Full HD.

Tutte le rimodulazioni previste in casa Netflix interessano non solo i vecchi clienti, ma anche i nuovi abbonati.