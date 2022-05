I primi modelli della linea Pixel non possono essere considerati veri e propri modelli di fascia alta, ma sono un passo oltre i tradizionali mid-ranger. Oltre a questi, ci sono modelli meno costosi con il suffisso ‘a’. Il modello per quest’anno dovrebbe arrivare nei negozi già a maggio. Oggi abbiamo appreso che il prossimo Google Pixel 6a è entrato nella produzione di massa, il che implica che sarà presto disponibile.

Le informazioni provengono da Mukul Sharma, il quale afferma che la produzione del Pixel 6a è iniziata in varie regioni asiatiche. Di conseguenza, se nulla va storto, il telefono dovrebbe essere disponibile questo mese o il prossimo.

Google Pixel 6a potrebbe arrivare in estate

Prevediamo che il telefono sarà presentato ufficialmente al Google IO. Quest’ultimo evento è fissato per l’11 maggio. Tuttavia, il telefono potrebbe non essere disponibile molto più tardi. Secondo alcune stime, il Google Pixel 6a sarà in vendita dopo il 28 luglio. Inoltre, tutto indica che questo smartphone è disponibile in più mercati rispetto al suo predecessore. Ricorda che l’attuale Google Pixel 5a è disponibile solo negli Stati Uniti e in Giappone.

In termini di aspetto, il nostro protagonista dovrebbe seguire le orme del Pixel 6 originale. Ciò significa che avrà una barra della fotocamera orizzontale e un ritaglio perforato al centro. Il tablet dovrebbe avere un display da 6,2 pollici ed essere di dimensioni inferiori rispetto al Pixel 6.

Lo smartphone dovrebbe mantenere la stessa fotocamera principale da 12,2 MP del suo predecessore. Tuttavia, si dice che la seconda fotocamera sia il modulo ultrawide da 12 MP del Pixel 6. La risoluzione della fotocamera selfie sarà di 8 MP. In tal caso, potrebbe essere il miglior telefono fotografico tascabile dell’anno.

Pixel 6a presenterà lo stesso chip Tensor interno di Pixel 6 e 6 Pro. I punteggi dei benchmark scoperti in precedenza indicano che Google ha ulteriormente ottimizzato il chip, aumentando le prestazioni. Inoltre, ci saranno 6 GB di RAM e 128 GB di storage nativo. Non sappiamo ancora quanto costerà il device ma dovrebbe essere più costoso del Pixel 5a.