Il fiore all’occhiello del mercato dei pieghevoli sono stati tradizionalmente gli smartphone nel fattore di forma della serie Galaxy Z Fold, sebbene il classico fattore di forma del telefono a conchiglia abbia vinto in termini di volume delle vendite. Motorola ha già riconosciuto l’esistenza di un pieghevole “Motorola Razr 3” e ora possiamo dare il nostro primo sguardo a “Maven” grazie a un nuovo rapporto.

Secondo Evan Blass di 91Mobiles, lo smartphone mostrato è il “Motorola Maven”, che sarà rilasciato come prossimo telefono pieghevole del marchio. Poiché il marchio ufficiale non è stato ancora rilasciato, ci riferiamo al dispositivo come “Razr 3”.

Motorola Razr 3 deve ancora essere annunciato

Questo primo sguardo al “Motorola Razr 3” rivela un telefono con un design ridisegnato che ricorda il Galaxy Z Flip 3 di Samsung. Motorola sembra aver abbandonato la “gobba” nella parte inferiore del design a favore di qualcosa di più piatto. Il display esterno è difficile da vedere, ma sembra essere uno schermo più grande di quello impiegato da Samsung.

Uno dei cambiamenti più evidenti sembra essere l’array di telecamere. Mentre le precedenti due generazioni di Razr avevano solo una fotocamera, il “Razr 3” di Motorola include due sensori. Questi sono posizionati nell’angolo del design, in modo simile al Galaxy Z Flip 3. Il sensore principale sembra essere uno sparatutto da 50 MP, con un ultrawide da 13 MP e una fotocamera selfie da 32 MP integrata nello smartphone. La risoluzione rimane FHD+.

In termini di specifiche, “Maven” è classificato come un’opzione “top-of-the-line”. Questo contiene il chip Snapdragon 8 Gen 1 di Qualcomm, anche se sembra che i piani per due versioni del dispositivo, una con l’attuale Gen 1 e una con la futura variante “Plus”, potrebbero essere ostacolati da ritardi di consegna sul chip più recente, ancora senza nome. A seconda del modello, la RAM è 8 GB/12 GB e lo spazio di archiviazione è 256 GB/512 GB.