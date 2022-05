iCloud Documents and Data, introdotto per la prima volta nel 2014, era un sistema che sincronizzava automaticamente i dati da varie app e li rendeva accessibili su un’ampia gamma di dispositivi e piattaforme. Apple ha annunciato ufficialmente che questo servizio è stato interrotto e che è stato incluso in iCloud Drive.

Una pagina di supporto di Apple indica che il servizio iCloud Documents and Data è stato interrotto. “iCloud Documents and Data, il nostro servizio di sincronizzazione dei documenti storici, è stato gradualmente eliminato e sostituito da iCloud Drive, che ora è disponibile gratuitamente.”Se in precedenza hai utilizzato iCloud Documents and Data, il tuo account è stato trasferito su iCloud Drive a seguito di questa migrazione.

Apple iCloud introduce un vecchio servizio

Apple aveva già indicato che il servizio sarebbe stato interrotto e, di conseguenza, iCloud Drive è diventato il luogo di archiviazione principale per tutti i tuoi documenti e dati. ‘iCloud Drive ti consente di archiviare, accedere e condividere facilmente file con amici e familiari’, secondo l’azienda. Tutti i tuoi dispositivi saranno aggiornati con i documenti che conservi in ​​iCloud Drive e potrai accedervi da qualsiasi dispositivo dotato di un ID Apple.

È interessante notare che questo cambiamento arriva solo un mese prima dell’inizio della conferenza WWDC 2022 di Apple. Mentre l’azienda ha svelato un paio di nuove funzionalità durante il ciclo di iOS 15, è possibile che l’azienda stia preparando ancora più notizie su iCloud nel prossimo futuro.

Poiché Apple attualmente fornisce solo 5 GB di spazio di archiviazione cloud gratuito, le persone apprezzerebbero l’annuncio di un piano gratuito leggermente migliore da parte dell’azienda. Inoltre, c’è una differenza significativa nello spazio di archiviazione tra gli abbonamenti da 50 GB, 200 GB e 1 TB.