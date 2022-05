Samsung ha debuttato con lo smartphone Galaxy A13 in India all’inizio di quest’anno. Si dice che la società stia lavorando a una nuova variante, come è apparsa su Bluetooth SIG all’inizio di questa settimana con il numero di modello SM-A137F. Il dispositivo è ora apparso sul sito Web di certificazione FCC, indicando che potrebbe essere rilasciato presto. Secondo MySmartPrice, il Galaxy A13 con il numero di modello SM-A137F è appena apparso su FCC.

Secondo l’elenco, lo smartphone supporterà solo la connettività 4G e includerà il Wi-Fi (802.11 b/g/n/a/ac). Secondo il database, la nuova edizione del Galaxy A13 avrà uno slot per schede micro SD e funzionalità NFC. A parte questo, lo smartphone è stato testato con la batteria EB-BA1336F, quindi stiamo valutando una capacità di 5000 mAh. Il dispositivo è indicato come in grado di ricaricare rapidamente a 25 W, ma non sarebbe sorprendente se Samsung spedisse invece lo smartphone con un caricabatterie rapido da 15 W.

Galaxy A13 in arrivo in una nuova versione

Possiamo guardare le specifiche dell’attuale smartphone Galaxy A13 per avere un’idea migliore di cosa aspettarci dal nuovo modello in arrivo del Galaxy A13. Il Galaxy A13 ha un display LCD Full HD+ da 6,6 pollici con protezione Gorilla Glass 5. È alimentato dal chipset Exynos 850 e include fino a 6 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione.

Ha quattro fotocamere: un sensore principale da 50 MP, un obiettivo ultra grandangolare da 5 MP, una fotocamera macro da 2 MP e un sensore di profondità da 2 MP. Ha una fotocamera selfie da 8 MP nella parte anteriore. Il dispositivo esegue OneUI 4.1 basato su Android 12 ed è alimentato da una batteria da 5000 mAh con supporto per la ricarica rapida da 15 W.