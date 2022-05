Il mercato dei tablet è in forte risalita e per questo motivo sono diversi i produttori che hanno deciso di portare ufficialmente sul mercato svariati prodotti di questa tipologia. Xiaomi, ad esempio, ha presentato qualche mese fa il nuovo tablet Xiaomi Pad 5. A quanto pare, però, l’azienda ha in mente di annunciare a breve un altro device a marchio Redmi come alternativa economica al tablet a marchio Xiaomi, ovvero il nuovo Redmi Pad 5G.

Xiaomi sta per presentare sul mercato il nuovo tablet Redmi Pad 5G

Solitamente il produttore cinese Xiaomi presenta sul mercato diversi prodotti a marchio Redmi e di solito sono relativamente più economici dei prodotti a marchio Xiaomi. Come già accennato, sembra che l’azienda abbia intenzione di annunciare sul mercato il nuovo tablet Redmi Pad 5G.

Quest’ultimo potrebbe essere un’alternativa economica all’ultimo tablet a marchio Xiaomi annunciato qualche mese fa, ovvero Xiaomi Pad 5. L’arrivo di questo prodotto andrebbe dunque a piazzarsi in una fascia di prezzo leggermente inferiore e andrebbe così a scontrarsi con alcuni dispositivi della concorrenza. Tra questi, ricordiamo ad esempio gli ultimi tablet di Realme, ovvero Realme Pad e Realme Pad Mini.

Per il momento, comunque, non ci sono ulteriori informazioni su questo nuovo tablet Redmi, ma immaginiamo che sarà piuttosto simile allo Xiaomi Pad 5. Vi ricordiamo che quest’ultimo può contare sulle performance del soc Snapdragon 860, ovvero un soc con processo produttivo a 6 nm supportato inoltre da memorie ultra veloci di tipo UFS 3.1. Il device dispone inoltre di un ampio display IPS LCD e con una frequenza di aggiornamento pari a 120Hz.