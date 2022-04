L’anno scorso Apple ha pubblicato il tanto atteso Swift Playgrounds 4, consentendo agli sviluppatori di inviare per la prima volta progetti direttamente dall’iPad all’App Store. L’azienda ora consente agli sviluppatori di testare la nuova versione beta di Swift Playgrounds 4.1, che aggiunge nuove funzionalità alle app per iPad e Mac.

Swift Playgrounds è un software Apple progettato per aiutare gli sviluppatori e gli studenti a comprendere il linguaggio di programmazione Swift dell’azienda. Gli sviluppatori possono anche semplicemente programmare e inviare i loro progetti a Xcode o all’App Store utilizzando l’app per iPad.

Apple ha rilasciato nuove funzionalità

Swift Playgrounds è un software innovativo per iPad e Mac che rende divertente l’apprendimento e la sperimentazione con Swift, un linguaggio di programmazione avanzato progettato da Apple e utilizzato dai professionisti per creare le app più popolari di oggi. Swift Playgrounds non richiede competenze di programmazione, il che lo rende ideale per gli studenti che stanno appena iniziando.

Swift Playgrounds 4 ha aggiunto una serie di nuove funzionalità alla versione iPad del programma, inclusa l’opzione per caricare progetti su App Store Connect, anteprime live delle app e altro ancora. Queste funzionalità saranno ora disponibili su Mac con la versione 4.1, che consentirà anche agli sviluppatori di creare app da zero utilizzando lo strumento.

Swift Playgrounds 4.1 beta per iPad introduce un nuovo corso ‘Keep Going with Apps’ per aiutare gli sviluppatori ad apprendere SwiftUI. Gli sviluppatori possono richiedere l’accesso alla versione beta di Swift Playground tramite il sito Web degli sviluppatori Apple. Basta andare alla pagina Download, selezionare il menu Beta e quindi la scheda Applicazioni. Se la tua richiesta viene approvata, riceverai un’e-mail con un invito a TestFlight.