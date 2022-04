I menu online ridisegnati di Google Docs semplificano la navigazione tra le sue diverse funzionalità, consentendoti di trovare più rapidamente le attività eseguite di frequente. L’aggiunta di icone accanto a ciascuna azione nei menu è il cambiamento più evidente. Google ha dichiarato in un post sul blog che questo ha lo scopo di aiutarti a riconoscere quelle azioni più rapidamente.

Alcune azioni sono state spostate anche in una nuova posizione. La riorganizzazione ha lo scopo di rendere più facile trovare le funzionalità che usi di frequente. ‘Il nuovo design migliora la reperibilità delle funzioni chiave, rendendo Docs più veloce e facile da usare’, ha aggiunto Google.

Google Documenti, l’aggiornamento è disponibile

Le opzioni per creare o aprire un documento, ad esempio, hanno la precedenza nel menu File. In precedenza, l’azione di condivisione era nella parte superiore del menu. Segue una sezione per la condivisione e il download dei documenti. Sebbene alcune funzionalità siano state riorganizzate, l’aggiornamento più recente non apporta modifiche alle funzionalità esistenti. Anche i menu di Google Docs sono stati ridotti per semplificare la navigazione nel servizio.

Le funzionalità relative agli script delle app sono state spostate dal menu Componenti aggiuntivi al nuovo menu ‘Estensioni’. Ciò ti consente di gestire i componenti aggiuntivi di Apps Script IDE. È disponibile su tutti i livelli di Google Workspace, così come sui vecchi abbonamenti G Suite Basic e Business e sugli account Google personali, anche se non sarà disponibile per tutti gli utenti fino alla fine di maggio. La riprogettazione sarà abilitata per impostazione predefinita, senza alcun controllo amministrativo.

L’ultimo aggiornamento integra le nuove funzionalità di Google Docs, che includono riepiloghi dei documenti e uno stile che rende piacevole la lettura di pagine enormi.