Il Campionato Mondiale di Formula 1 2022 si sta dimostrando uno dei più avvincenti degli ultimi anni grazie al cambio regolamentare che ha portato alla nascita delle nuove monoposto. Tuttavia, gli appassionati stanno aspettando con ansia anche il debutto di F1 22, il videogioco ufficiale della classe regina del motorsport.

Il nuovo capitolo della serie videoludica arriverà il 1° luglio 2022 in versione fisica e digitale. Lo sviluppo è affidato a EA e Codemasters, ormai veterani della serie, che hanno annunciato l’introduzione di nuove feature.

Oltre alle monoposto ufficiali aggiornate in ogni dettaglio, il calendario delle gare includerà anche i nuovi circuiti in arrivo, come il Gran Premio di Miami. Ma non è tutto, al fine offrire sensazioni di guida reali, gli sviluppatori hanno lavorato a fondo per ottenere una simulazione veritiera.

EA e Codemasters sono pronti a portare gli appassionati di Formula 1 nella nuova era del motorsport con F1 22



Infatti, F1 22 sarà personalizzabile e scalabile a seconda delle richieste dei giocatori. Si potranno effettuare gare veloci e con difficoltà minima, arrivando ad impostare weekend di gara completi e senza alcun aiuto alla guida.

Le modifiche alle vetture non sono solo estetiche ma anche pratiche. Ogni vettura avrà la propria guidabilità e i propri punti di forza e bisognerà conoscere a fondo la propria squadra per estrarre il massimo dalla monoposto.

La carriera potrà essere affrontata in due modalità di gioco: “Immersive” e “Broadcast”.A seconda che si scelga l’una o l’altra varieranno alcuni elementi come il giro di formazione, la safety-car e i pit-stop. L’Intelligenza Artificiale degli avversari sarà in grado di dare filo da torcere anche ai piloti più esperti. Non mancheranno anche le modalità “La mia squadra”, “Carriera”, “Multiplayer” e “F1 Life“.

Il preordine di F1 22 è già attivo per le due versioni disponibili: Standard Edition e Championship Edition. La prima arriverà sul mercato a circa 60 euro mentre la seconda a 90 euro ma con alcuni bonus esclusivi come l’accesso anticipato al gioco.