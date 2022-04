Se sei un appassionato di iPhone, hai sicuramente discusso se vale la pena aspettare l’iPhone 14. Tuttavia, dopo le ultime novità, potresti voler aspettare almeno altri due anni per l’iPhone 16. Secondo il fidato analista Ming-Chi Kuo, Apple non introdurrà la sua tecnologia Under-Display Camera (UDC) fino al 2024 e in quel momento sposterà anche Face ID sotto lo schermo.

Quello sarebbe l’anno in cui ci aspetteremmo di vedere l’iPhone 16, supponendo che Apple non scelga di offrire una variante S dopo un anno, come ha fatto in passato. Come risultato della tecnologia UDC, la fotocamera selfie potrebbe essere nascosta sotto lo schermo, rendendola praticamente invisibile a uno sguardo. Diverse aziende, tra cui Samsung e ZTE, hanno già sviluppato telefoni che incorporano la tecnologia UDC.

iPhone 16 in arrivo nel 2024 ? Forse

Tuttavia, al momento, non è il metodo più efficace per ridurre al minimo la quantità di area dello schermo occupata da una fotocamera frontale. I selfie appaiono spesso spenti o scuri perché il display impedisce a una certa quantità di luce di raggiungere il sensore della fotocamera; sebbene le aziende abbiano sviluppato algoritmi di elaborazione per compensare, non sono mai una soluzione perfetta.

Questo sarebbe un problema ancora più grande per Face ID, perché i sensori richiedono un’illuminazione decente per rilevare il tuo viso e sbloccare il telefono. Sebbene il post sul blog di Kuo si riferisca a ‘aggiornamenti di qualità’ per la fotocamera frontale degli iPhone 2024 di Apple, non è chiaro se questa sia una dichiarazione diretta sul fatto che siano in lavorazione o se sta semplicemente affermando che sono necessari.