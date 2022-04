La nota azienda Ferrero si è vista costretta a ritirate alcuni prodotti a marchio Kinder prodotti presso lo stabilimento di Arlon in seguito a diverse segnalazioni di casi di salmonellosi. Come sappiamo, sono stati segnalati purtroppo anche casi in Italia e in particolare a Ravenna, dove un ragazzino appena 12enne è stato ricoverato d’urgenza dopo aver ingerito un ovetto Kinder. L’azienda sta ora correndo ai ripari e ha deciso di ritirare diversi altri prodotti anche in Italia.

Ferrero ha deciso di ritirare numerosi prodotti a marchio Kinder anche in Italia, ecco quali

Qualche giorno fa è stato segnalato il primo caso in Italia di salmonellosi collegato ai prodotti a marchio Kinder. Un 12enne è stato infatti ricoverato dopo aver mangiato un ovetto Kinder infetto. L’azienda Ferrero aveva già deciso di correre ai ripari ritirando anche dal mercato italiano alcuni prodotti provenienti dallo stabilimento di Arlon che sembra essere la fonte dei casi di salmonellosi.

In particolare, l’azienda aveva già avviato il ritiro per gli ovetti Schoko Bons della Kinder, ma ora la lista sembra essere aumentata. Il Ministero della Salute ha infatti reso noti tutti i prodotti che al momento Ferrero ha deciso di ritirare in via precauzionale. Stando a quanto riportato, non vanno assolutamente consumati i prodotti con i lotti con le diciture RZ – LZ – R03 –L03. Vi elenchiamo qui di seguito i prodotti che sono stati ritirati:

• Kinder Uberrauschung (Sorpresa) Maxi e Kinder Uberrauschung Maxi Madchen in formato 100 grammi (prodotti venduti esclusivamente nella provincia autonoma di Bolzano)

• Kinder Schoko Bons nei formati da 46, 125, 200, 300, 350, 500 e 750 grammi

• Kinder Schoko Bons White in formato da 200 e 300 g

• Kinder Mini Eggs nei formati da 100 e 182 grammi

• Kinder Mini Eggs Mix in formato da 250 g

• Kinder Happy Moments, in formato da 162 e 242 g

• Kinder Happy Moments Mini Mix in formato da 162 grammi (lotto numero L326RGF e L347RGF)

• Kinder Shoko Bons da 133 g, ritirati tutti i lotti e le date di scadenza che vanno dal 28/05/2022 al 19/08/2022.

• Kinder Mix da 132 grammi, pacchetto regalo da 193 e secchiello da 198 grammi

• Kinder Maxi Mix, in confezione con peluche da 133 grammi