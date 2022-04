La serie iPhone 14 non verrà rilasciata per diversi mesi, ma enormi perdite hanno già rivelato il suo design, le specifiche della fotocamera e le specifiche del SoC. Ora è emersa una nuova perdita, che rivela le opzioni di colore per i prossimi iPhone.

Una fonte ha rivelato in un post Weibo ora cancellato notato da AppleTrack che iPhone 14 e iPhone 14 Max saranno presumibilmente disponibili in nero, bianco, blu, rosso e viola al momento del lancio, mentre iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max lo faranno presumibilmente disponibile in grafite, oro, argento e viola.

iPhone 14 e 14 Pro arriveranno in una colorazione viola

L’opzione di colore viola sia per iPhone 14 che per iPhone 14 Pro, secondo la voce, avrà una finitura unica che varia di tonalità a seconda delle condizioni di illuminazione. A parte questo, la voce afferma che i modelli di iPhone 14 includerebbero un nuovo flash True Tone.

Si dice che Apple rinunci alla tacca per la serie iPhone 14, optando invece per un foro e un ritaglio a forma di pillola per ospitare la tecnologia Face ID e la fotocamera frontale. Per quanto riguarda la fotocamera frontale, l’intera gamma di iPhone 14 riceverà un sensore aggiornato con apertura f/1.9 e capacità di messa a fuoco automatica.

Si dice che anche iPhone 14 Pro e 14 Pro Max abbiano una disposizione della fotocamera posteriore aggiornata, forse con un obiettivo grandangolare da 48 megapixel come sensore principale e capacità di registrazione video 8K. Come dimostrato nei rendering trapelati di recente, ciò dovrebbe comportare un urto della fotocamera più spesso per gli smartphone.

Rapporti precedenti hanno anche suggerito che i modelli Pro e non Pro saranno significativamente diversi questa volta. È probabile che il chip A16 Pro alimenterà l’iPhone 14 Pro e 14 Pro Max, mentre i modelli di iPhone 14 e 14 Max saranno alimentati dal chip Apple A16 Bionic, che si pensa sia una versione leggermente aggiornata dell’A15 Bionic.