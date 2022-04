Monete rare: attenti alle vecchie lire dei nonni, non vi aspettereste mai il loro valore

2 Lire del 1958

Vi sono poi le 2 lire del 1958, il cui valore muta a seconda del loro stato di conservazione: si va da un minimo di 80 euro ad un massimo di circa 500 euro.

5 Lire 1946

Concludiamo con la moneta italiana da 5 lire, la prima coniata dalla Repubblica Italiana nell’anno 1946 e avente come raffigurazione un grappolo d’uva. Questa, così come le altre, in base allo stato di conservazione potrebbe addirittura superare i mille euro. Per quelle relative ad altre annualità, il valore si aggira invece tra i 50 e gli 80 euro.