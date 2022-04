Nel corso del prossimo biennio il noto marchio automobilistico tedesco Mercedes presenterà diversi nuovi veicoli. Tra questi, spiccherà la nuova generazione della Mercedes Classe E, la quale è stata da poco spiata su strada. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Mercedes Classe E: la nuova generazione di questa vettura è stata spiata su strada

Uno dei prossimi veicoli a marchio Mercedes, ovvero la nuova generazione della Mercedes Classe E, è stata spiata su strada nel corso delle ultime ore. Nello specifico, il veicolo è stato avvistato e fotografato presso la ormai nota pista di Nurburgring. Questa pista, infatti, viene usata molto spesso dalle aziende automobilistiche per testare al meglio i propri veicoli.

Dalle foto possiamo ovviamente notare come il veicolo sia camuffato per non rivelare troppi dettagli estetici e stilistici. Tuttavia, sono ben osservabili i nuovi fari a LED presenti sulla parte frontale. Oltre a questo, è poi possibile notare la presenza delle maniglie a filo non sporgenti.

Purtroppo dalle foto non sono visibili gli interni. Nonostante questo, secondo alcuni rumors delle scorse settimane sappiamo che saranno piuttosto simili a quelli presenti sulle nuove Mercedes Classe S e Mercedes Classe C. Tra gli elementi che troveremo, è certo che ci sarà l’ultima versione del sistema di infotainment del marchio tedesco, ovvero MBUX.

La nuova generazione della Mercedes Classe E sarà distribuita in diverse versioni, tra cui la versione speciale AMG e la versione Station Wagon. Vi ricordiamo comunque che il debutto ufficiale di questo veicolo si terrà tra il 2023 e il 2024, quindi nel frattempo potrebbero emergere ulteriori informazioni e dettagli.