Una moneta rara è stata trovata in una fattoria da un uomo che ha indagato su un’antica collezione tramandatagli da suo nonno, un contadino della regione parigina.

L’uomo stava rovistando nella vecchia collezione quando ha trovato la moneta di Carlo Magno da 1,5 grammi, nota anche come denario. Si è subito rivolto a eBay per metterlo all’asta, alla disperata ricerca di denaro per acquistare e costruire una nuova casa.

Frank Pohle, direttore della Route Charlemagne, un gruppo di musei municipali di Aquisgrana, in Germania, ha dichiarato: “Abbiamo qui alcuni esperti che controllano regolarmente ciò che c’è su eBay in materia di archeologia.

Fortunatamente per il museo, è riuscito a mettere al sicuro la moneta dopo aver fatto un’offerta.”

Sulla moneta si possono vedere Carlo Magno e il suo titolo imperiale. Questo è probabilmente un riferimento al primo imperatore romano, l’imperatore Augusto.

Il signor Pohle ha detto a WordsSideKick che Carlo Magno “si presenta davvero come imperatore romano” sulla moneta, aggiungendo che “l’alloro sul suo cappello, che è piuttosto insolito per i re franchi”.

Venduta per una cifra bassa?

Il signor Pohle ha proseguito: “Indossa un vestito da generale romano”. Sul retro della moneta c’è un edificio con una croce cristiana e quello che sembra essere un mix tra un tempio romano e una chiesa.

Gli esperti sospettano che la moneta sia stata probabilmente coniata ad Aquisgrana.

Infatti, Carlo Magno, i cui territori da lui controllati divennero noti come l’impero carolingio, teneva ogni anno un’assemblea generale alla sua corte che istituiva ad Aquisgrana.

Fu qui che introdusse le riforme amministrative che si applicavano alle terre che controllava.

Mentre il museo si è rifiutato di rivelare il prezzo della moneta di 1.200 anni, il signor Pohle ha ammesso che non era poi “così costosa“.

Ha aggiunto che il museo è “molto soddisfatto” del suo nuovo acquisto.