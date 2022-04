La nuova stangata sui costi dell’energia ha sorpreso gli italiani, con bollette aumentate fino al 40%. Il Governo è intervenuto sulle forniture dell’energia elettrica eliminando dal computo gli oneri di sistema, che spesso costituivano oltre il 30% dell’intero importo. Ma questa misura non è bastata a fronteggiare i rincari, che si sono estesi anche ai prezzi del gas dallo scoppio della guerra in Ucraina.

Risparmiare sulle utenze è divenuto quindi fondamentale per non ritrovarsi con bollette fuori dal proprio budget. Seguire alcuni semplici accorgimenti potrebbe bastare a non consumare più di quanto ci si possa permettere.

Bollette, 10 consigli per risparmiare ed evitare i rincari

Prima di procedere con la lista, è utile considerare che diversi dei consigli sotto riportati non agiscono soltanto a beneficio dell’individuo sul breve termine, ma anche della collettività nel medio-lungo termine. Evitare gli sprechi e utilizzare le risorse in maniera più appropriata consente di ridurre il proprio impatto globale e, se a modificare il proprio stile di vita è un numero sempre maggiore di persone, si abbassa anche la domanda di queste risorse portando a una naturale riduzione del prezzo – oltre che a una minore difficoltà negli approvvigionamenti da parte dello Stato.

Ecco dunque 10 consigli pratici per risparmiare: