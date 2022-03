WhatsApp: le 3 funzioni che in molti non conoscono, sono gratis e nascoste

Avendo WhatsApp, la stragrande maggioranza degli utenti ha potuto abituarsi al mondo della messaggistica, il quale ad oggi riveste un’importanza incredibile. Basterebbe pensare a come sarebbero i rapporti, viste le distanze che separano gli utenti, senza quest’app.

Fortunatamente, quella che è l’applicazione migliore di sempre, esiste ed è piena di funzioni innovative e davvero molto utili. Oltre ai semplici messaggi che inviate in grande quantità ogni giorno, ecco anche le chiamate, effettuabili anche sotto forma di videochiamate.

Ci sono però funzionalità che restano nascoste ed ignorate dagli utenti, ma che servirebbero per usare al meglio l’app.

WhatsApp, ecco le tre funzioni e trucchi nascosti che non sapete

Siamo arrivati da circa 3 mesi abbondanti al nuovo anno 2022, e tantissime persone ancora ignorano funzionalità e trucchi presenti da tempo in WhatsApp. Il nostro scopo è quello di svelarvene man mano sempre di più, in modo da permettere a tutti l’utilizzo migliore di quella che ad oggi è l’app più utile in assoluto.

La prima funzione che vi sveliamo è quella che permette di cambiare il formato del testo, e quindi di non scrivere sempre con lo stesso carattere. Per farlo non dovrete fare altro che selezionare la parola o frase che avete scritto, scegliendo i tre puntini del menu a comparsa. Dopo, ecco comparire tutti gli stili che desiderate, per cui sbizzarritevi!

La seconda funzione sa più di trucco ed è infatti attuabile mediante una delle tante app presenti nel Play Store. Stiamo parlando di WhatsDog, app che concede l’opportunità di seguire i movimenti di un contatto da voi selezionato. Potrete infatti sapere con tanto di notifica quando un numero entrerà o uscirà da WhatsApp.

La terza funzione è quella che non tutti sanno di poter utilizzare durante la registrazione degli Stati, ovvero l’alter ego delle Instagram Stories. Vi siete mai chiesti come cambiare la fotocamera dalla frontale alla posteriore o viceversa durante la registrazione di uno Stato? E’ semplicissimo: fate doppio tap ed il gioco sarà fatto.