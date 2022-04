Secondo una nuova fonte, Samsung Display potrebbe avere in programma il debutto di un nuovo prodotto in grado di competere con il suo rivale di lunga data, LG. Il nuovo prodotto sarà un TV QD-OLED arrotolabile, simile a quello che LG vende ora.

Secondo TheElec, gli addetti ai lavori vicini alla situazione indicano che il colosso tecnologico sudcoreano sta ora sviluppando la prossima generazione di pannelli QD-OLED. L’obiettivo è ridurre al minimo l’uso di substrati di vetro dai due esistenti a uno, consentendo una nuova versione con capacità di rotolamento. Lo sviluppo di questo nuovo tipo di tecnologia di visualizzazione da parte della sezione display dell’azienda significa che Samsung Electronics potrebbe presto produrre anche una TV arrotolabile.

Samsung si prepara a rilasciare una TV arrotolabile

La serie LG RX Rollable OLED è attualmente l’unico TV disponibile in commercio con uno schermo arrotolabile. Questo modello è stato presentato al CES 2019 ed è arrivato sul mercato un anno dopo. Nonostante sia un prodotto accattivante e creativo, il modello da 65 pollici da solo costa 87.000 dollari. Per dirla in altro modo, è ancora troppo costoso per essere prodotto in serie o distribuito in generale.

Di conseguenza, è possibile che il modello arrotolabile di Samsung sia meno costoso dell’unica alternativa sul mercato in questo momento. Tuttavia, dati i prezzi dei televisori QD-OLED, sembra improbabile che un dispositivo del genere sia troppo economico. Tieni presente che questo è ancora un rapporto non confermato e la società non ha ancora ufficializzato la notizia o rilasciato informazioni in merito al prodotto.