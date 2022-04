Arrivano alcuni cambi sulle condizioni contrattuali di Netflix. Se sul fronte televisivo, le prossime settimane della tv streaming saranno caratterizzate da importanti esclusive, sul fronte commerciale la pay tv ha previsto ora alcune modifiche.

Netflix, aumento dei prezzi e stop account condivisi

Tra le novità principali di Netflix c’è senza dubbio la modifica dei costi. Come previsto da altre piattaforme concorrenti, anche i clienti di Netflix dovranno ora pagare qualcosa in più per l’accesso al servizio. In base ai listini modificati della piattaforma streaming, i prezzi sono ora così riportati.

I clienti che decidono di attivare il pacchetto Premium saranno ora chiamati ad un pagamento mensile pari a 17,99 euro al mese. Il cambio sui costi è previsto anche per i clienti che scelgono il pacchetto Standard, il cui nuovo costo sarà di 11,99 euro. Il prezzo sarà omologato sia per i vecchi che per i nuovi clienti della tv streaming.

Sempre sul fronte commerciale, la seconda novità di Netflix riguarda la pratica degli account condivisi. Dopo molti mesi, i tecnici della piattaforma desiderano ora mettere in chiaro le norme su questo fronte.

Stando a quanto previsto dai regolamenti di Netflix, la condivisione del proprio account con altre persone non è consentita. Ai clienti quindi non è concessa la facoltà di dividere il profilo con amici, parenti o anche con sconosciuti, a meno che non si tratti di conviventi del proprio nucleo domestico. In caso di ban dal servizio.