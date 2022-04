Gli abbonati a YouTube Premium non possono più registrarsi per testare la funzione Picture-in-Picture di YouTube su iOS. PiP è scomparso dall’elenco delle funzionalità sperimentali disponibili di YouTube, dove in precedenza era stato menzionato come avente una data di scadenza dell’8 aprile. 9to5Google afferma che alcuni utenti vedono un banner ‘La funzione che stai tentando è stata disattivata’ che li informa che il test è terminato, sebbene molti utenti vedono che la funzionalità è ancora funzionante sui loro account.

Il supporto Picture-in-Picture è disponibile per i servizi video sia su iPhone che su iPad a livello di sistema, tuttavia il supporto di YouTube per la funzionalità è stato irregolare, rendendo necessarie soluzioni alternative come visualizzarlo tramite un browser anziché la sua app nativa. Tuttavia, il test Premium di YouTube ha reso la funzione molto più fluida, consentendo agli spettatori di continuare a guardare dopo aver lasciato l’app YouTube principale.

YouTube Premium: alcuni utenti possono ancora utilizzare la funzione

Il test del supporto Picture-in-Picture per gli utenti Premium su YouTube è sempre stato concepito per essere limitato. Il periodo beta, annunciato per la prima volta nel giugno dello scorso anno, doveva terminare originariamente il 31 ottobre, ma è stato successivamente esteso. Nonostante il fatto che il test fosse riservato ai clienti Premium, il mese scorso YouTube ha annunciato che prevede di estendere la funzionalità a tutti gli utenti iOS negli Stati Uniti, inclusi gli utenti non Premium, ‘nei prossimi mesi’.

Con un po’ di fortuna, la conclusione del test picture-in-picture di YouTube Premium segnala che la piattaforma video di Google è pronta per espandere la funzionalità in modo più ampio. Proprio il mese scorso, Google ha aggiunto la funzionalità Picture-in-Picture al suo servizio YouTube TV su iOS.