Con trony non si scherza assolutamente, la nuova campagna promozionale vede offrire agli utenti la possibilità di mettere le mani su addirittura un prodotto gratis, a patto che venga seguito un iter ben definito. Ma come fare per riceverlo?

La prima cosa da sapere è legata alla disponibilità, gli acquisti, lo ricordiamo, non possono in nessun modo essere completati online sul sito ufficiale, ma sarà strettamente necessario recarsi personalmente in negozio. L’apertura verso il mondo italiano, è dettata però dalla presenza della medesima campagna in ogni punto vendita, senza differenze regionali di sorta.

Trony: offerte e grandi prezzi per tutti i gusti

La campagna promozionale di Trony è assolutamente inarrestabile, al suo interno gli utenti possono davvero trovare la possibilità di ricevere uno sconto pari al 100% o al 50% del meno caro di una selezione di prodotti. Questo sarà abbassato nello stesso istante dell’emissione dello scontrino, in altre parole non verranno emessi buoni o rimborsi da utilizzare in un secondo momento.

Per avere lo sconto del 100%, dovrete semplicemente aggiungere 3 prodotti al vostro carrello, e provvederanno a ridurre di tale percentuale il prezzo del meno caro del trittico. In caso contrario, aggiungendone ad esempio solamente un paio, potrete risparmiare il 50%, alle stesse condizioni del precedente. Il volantino Trony non potrebbe essere più chiaro, ma se volete comunque approfondire la conoscenza della campagna, riuscendo nel contempo a spendere poco o niente, allora dovete ricorrere all’apertura del sito ufficiale dell’azienda stessa.