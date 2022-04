Sembra che WhatsApp stia sperimentando la possibilità di aumentare le funzioni già disponibili. Di recente è stata annunciata la possibilità di nascondere i file multimediali condivisi nelle chat dalla galleria fotografica del telefono e, non molto tempo dopo, un minuscolo gruppo di utenti ha acquisito la possibilità di scambiare file di dimensioni fino a 2 GB (Gmail consente solo 25 MB). È stato ora scoperto che è in arrivo una nuova funzione che potrebbe essere molto utile quando si tratta di trasferire file di grandi dimensioni.

Secondo WABetaInfo, WhatsApp sta implementando una funzionalità che consentirà agli utenti di vedere quando un documento è stato completamente trasmesso. Quando condividi i file, le versioni beta più recenti del programma per Web, iOS e Android mostrano l’ora di arrivo, così saprai quando il tuo documento è pronto per essere aperto e quando non lo è.

WhatsApp si prepara per l’aggiornamento su Android e iOS

La versione PC è stata resa disponibile il mese scorso e solo di recente i beta tester per le piattaforme Android e iOS l’hanno acquisita. Negli screenshot pubblicati da WABetaInfo è raffigurata una bolla di trasferimento file con uno stato circolare che si riempie durante il flusso di dati tra il mittente e il destinatario.

Molte applicazioni di grandi dimensioni testeranno in beta nuove funzionalità con un numero limitato di utenti per appianare bug o determinare se verranno adottati o meno, ma poiché l’ETA è già disponibile sulla versione desktop di WhatsApp, è solo una questione di tempo prima che diventi disponibile anche sulla versione mobile. Il collegamento tra probabili futuri aggiustamenti alle dimensioni di condivisione dei file e l’aggiunta di un’opzione per tenere traccia dell’orario di arrivo dei file non è difficile da realizzare, ma sembra che dovremo aspettare e vedere cosa riserva il futuro.