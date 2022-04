L’operatore telefonico virtuale Very Mobile ha da poco deciso di proporre un’iniziativa piuttosto allettante e vantaggiosa per tutti. Dall’8 aprile 2022, infatti, sia i già clienti sia le new entry potranno ottenere il doppio dei giga previsti solitamente con la propria offerta di rete mobile. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Very Mobile: occasione unica e pazzesca per avere il doppio dei giga, ecco come

Un’occasione davvero unica e pazzesca quella proposta da pochi giorni da Very Mobile. Come già accennato, infatti, l’operatore telefonico virtuale ha da poco deciso di dare l’opportunità di avere il doppio dei giga previsti solitamente con le offerte per un mese. Si tratta di una intuitiva valida sia per tutti coloro che sono già clienti dell’operatore sia per tutti i nuovi arrivati.

Questi ultimi, però, dovranno attivare una delle offerte di rete mobile attualmente disponibili. Tra queste, c’è ad esempio l’offerta denominata Very 4,99 BTL attivabile presso uno dei negozi fisici aderenti. Con questa offerta sono compresi ogni mese minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri, SMS illimitati verso tutti e 30 GB di traffico dati in 4G. Con la nuova iniziativa Giga x2, però, i giga totali saranno ben 60. Sono disponibili anche altre offerte, tra cui Very Special BTL che include ben 130 GB di traffico dati per navigare e, sempre con Giga x2, i giga totali saranno 260.

Per aderire alla nuova iniziativa di Very Mobile, chi è già cliente dovrà recarsi nella sezione dedicata presente nell’app ufficiale. I nuovi clienti, invece, potranno recarsi direttamente in uno dei negozi fisici dell’operatore.