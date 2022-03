L’operatore virtuale Very Mobile ha recentemente deciso di rilanciare la propria iniziativa denominata Porta un Amico che permette di ricevere dei bonus ricarica in base al numero di amici portati.

Porta un Amico di Very Mobile è stato disponibile fino al 20 Marzo 2022, per poi scadere per tutti i nuovi e già clienti, per poi ritornare ad essere disponibile. Scopriamo insieme cosa cambia rispetto a prima.

Very Mobile rilancia porta un amico

A partire da ieri 29 marzo 2022 l’iniziativa promozionale ritorna effettivamente disponibile. Si tratta tuttavia di una nuova edizione con alcune meccaniche differenti. Come in precedenza, per invitare i propri amici e conoscenti a passare a Very Mobile tramite Porta un Amico in Very, i clienti devono accedere all’app ufficiale dell’operatore, aprendo in particolare la sezione dedicata all’iniziativa. Per usufruire dell’iniziativa, il cliente invitato deve utilizzare il codice amico per acquistare una SIM Very Mobile, direttamente online con consegna a casa

Con questa nuova edizione di Porta un Amico in Very, dopo che il nuovo cliente utilizza il codice e attiva un’offerta sulla SIM, sia l’invitante che l’invitato ottengono una ricarica omaggio dal valore di 5 euro, a prescindere dalla richiesta o meno di portabilità. In precedenza, se l’amico richiedeva la portabilità del numero, a entrambi i clienti veniva accreditata una doppia ricarica omaggio di 5 euro, per un totale di 10 euro. Adesso, questo meccanismo non è più disponibile, ma al suo posto ne è stato introdotto un altro.

Il numero massimo di ricariche è rimasto a 10, una per ogni nuova SIM Very attivata dagli invitati. Al raggiungimento della decima ricarica omaggio, adesso il cliente invitante ottiene altri 50 euro di “Super bonus”. Con questa nuova meccanica, i clienti invitanti possono ottenere fino a 100 euro di ricariche omaggio, come succedeva anche prima.