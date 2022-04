Un volantino tanto bello era da tempo che non lo vedevamo da Trony, finalmente in questi giorni è tornata la campagna promozionale intitolata Prendi 3 Paghi 2, che prevede appunto la possibilità di avere un prodotto gratis con l’acquisto di un trittico di modelli.

Per fruire dell’ottima soluzione, ricordiamo essere strettamente necessario recarsi personalmente in un qualsiasi negozio sparso per il territorio nazionale, in quanto gli stessi prezzi non sono disponibili online sul sito ufficiale. I prodotti sono interamente distribuiti con garanzia della durata di 24 mesi, ed inoltre sono tutti no brand, ciò sta a significare che gli aggiornamenti di sistema sono rilasciati in maniera molto più tempestiva.

Trony: la nuova campagna promozionale

Le offerte del volantino Trony non presentano di base prezzi bassi e fissi, gli sconti vengono “creati” direttamente dal consumatore finale, in quanto sono tutti legati alla possibilità di godere di una riduzione fissa e prestabilita, in relazione al quantitativo di prodotti aggiunti al carrello.

Coloro che sceglieranno 3 modelli differenti, infatti, potranno godere di uno sconto pari al 100% del valore del meno caro del trittico; in caso contrario, se ne potranno aggiungere solamente un paio, ed allo stesso tempo ricevere in cambio uno sconto del 50% sul meno caro.

Indipendentemente dalla scelta effettuata, la riduzione sarà sempre immediata, avverrà direttamente in cassa e sarà applicata sullo scontrino stesso. Per approfondire il volantino Trony, ricordatevi comunque di aprire le pagine che trovate qui.