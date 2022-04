Quando Ubisoft non sta rilasciando nuovi contenuti di Assassin’s Creed e Rainbow Six Siege o aggiungendo NFT ai suoi giochi, sta rilasciando giochi per dispositivi mobile. Dopo aver portato il popolare gioco di combattimento Brawlhalla su dispositivi mobili, l’azienda francese sta ora portando un altro dei suoi titoli classici, Rainbow Six Siege, su smartphone Android e iOS.

Rainbow Six Mobile, annunciato questa settimana, è un gioco free-to-play che sarà disponibile su smartphone iOS e Android. Ubisoft ha dichiarato in un post sul blog piuttosto approfondito che Rainbow Six Mobile sarà sia una riscoperta dell’esperienza mobile di Rainbow Six Siege sia qualcosa di completamente nuovo.

Rainbox Six Mobile non ha ancora una data di rilascio

Per cominciare, sebbene la versione mobile di Rainbow Six non conterrà tutti gli operatori attualmente presenti in Siege, avrà essenzialmente le stesse mappe. Ovviamente, la devastazione è stata modificata per renderlo mobile-friendly, quindi non ci saranno scale in Rainbow Six Mobile.

Un altro componente cruciale menzionato nell’annuncio del gioco è il modo in cui funzionerebbe la progressione in Rainbow Six Mobile. Per evitare di dare ai giocatori desiderosi di investire denaro nel gioco un vantaggio rispetto ad altri che non lo farebbero, la maggior parte della progressione è incentrata sulle skin.

Il gioco conterrà un sistema di sblocco per gli operatori, che richiede ai giocatori di risparmiare valuta di gioco per acquistarli. Ubisoft, d’altra parte, intende dare una svolta a questa idea consentendo ai giocatori di provare Operatori che non possiedono ancora e, così facendo, li sbloccheranno gradualmente e permanentemente e li guadagneranno loro stessi.

Ubisoft ha anche annunciato che gli account Rainbow esistenti potranno essere utilizzati tramite Ubisoft Connect. L’account collegherà i giocatori di entrambi i giochi, ma poiché le loro economie sono così diverse, non potranno guadagnare crediti R6 in uno e utilizzarli nell’altro. Sfortunatamente, non è stata rivelata alcuna data di uscita per lo sparatutto tattico.