La seconda stagione di Rocket League Sideswipe è arrivata su Android a febbraio, portando nel gioco playlist casuali. Psyonix sembra avere un ritmo bimestrale, rilasciando una nuova stagione ogni due mesi, quindi la stagione 3 è già disponibile. Finora, le battaglie 2v2 erano l’obiettivo principale, ma ora puoi partecipare a incontri 3v3 con altri cinque giocatori. Insieme a una nuova modalità 3v3, una nuova arena, una nuova modalità spettatore e un nuovo Rocket Pass sono tutti in lavorazione per coloro che desiderano guadagnare premi extra.

La terza stagione di Rocket League Sideswipe è ora disponibile per Android e iOS, inclusa una modalità spettatore. Idealmente, questa nuova opzione ti consente di guardare da bordo campo e praticare le tue tecniche. C’è anche una nuova opzione 3v3 per chiunque cerchi qualcosa di simile alla modalità principale nella versione console/PC di Rocket League, che dovrebbe aprire molte nuove strategie nel gioco mobile.

Rocket League Sideswipe: la terza stagione è arrivata ufficialmente

Ovviamente, se hai partecipato alla Stagione 2, potresti aver ottenuto alcuni vantaggi, come nuovi stendardi e titoli dei giocatori. Tuttavia, l’attrazione principale dell’aggiornamento stagionale di oggi è l’aggiunta del multiplayer 3v3, oltre a una modalità spettatore e una nuova sede. Per fortuna, Rocket League Sideswipe non è ancora monetizzato, quindi se vuoi partecipare al Rocket Pass della stagione 3, non c’è alcun pagamento, il che significa che potresti vincere alcuni premi quando la terza stagione si concluderà tra due mesi.

Se vuoi vedere il registro completo delle modifiche per l’aggiornamento di oggi, puoi controllare il sito Web di Rocket League Sideswipe. Quindi, se sei curioso di sapere cosa c’è di nuovo o semplicemente vuoi iniziare il tuo viaggio stagionale su Rocket League Sideswipe, ricordiamo che il gioco è gratuito per Android e iOS.