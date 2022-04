I migliori sconti del volantino MediaWorld, propongono al consumatore un risparmio assolutamente degno di nota, anche nel momento in cui volesse acquistare un prodotto dalla qualità particolarmente elevata, come uno smartphone più o meno recente.

Tutti coloro che effettivamente vorranno completare un acquisto, devono comunque sapere essere possibile recarsi in negozio, come anche affidarsi al sito ufficiale dell’azienda stessa. Gli utenti, infatti, avranno la possibilità di acquistare comodamente dal divano di casa, ricevendo inoltre la merce presso il domicilio, a patto che siano disposti a pagare le spese di spedizione (a prescindere dalla categoria merceologica o dal totale dell’ordine).

MediaWorld: ecco il volantino dalle offerte assurde

Il risparmio è di casa da Mediaworld, data la presenza di una campagna promozionale davvero molto interessante ed arricchita con ottimi prezzi, applicati anche a modelli particolarmente costosi.

Osservando da vicino il volantino, notiamo prima di tutto la presenza di Apple iPhone 13, il top di gamma dell’azienda di Cupertino per il 2022, oggi disponibile a 942 euro, ma con 256GB di memoria ROM.

Molto buone sono anche le riduzioni su modelli effettivamente in vendita a meno di 304 euro, tra i quali spicca il realme GT Master Edition a soli 244 euro, per poi poter spaziare su Xiaomi Redmi Note 10 Pro, Galaxy A32, Xiaomi Redmi Note 10, Galaxy A52 o il modello leggermente più costoso, il Galaxy A52s. Ogni altra informazione in merito al volantino oggetto del nostro articolo, è rimandata al sito ufficiale.