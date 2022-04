WhatsApp ha lavorato da un po’ di tempo per aggiungere il supporto per le reazioni ai messaggi con emoji. La funzione è stata menzionata per la prima volta nell’agosto dello scorso anno e da allora è stata vista in vari livelli di completamento nelle versioni beta di WhatsApp per iOS e Android. WhatsApp ha iniziato a distribuire le reazioni ai messaggi ad alcuni utenti di prova il mese scorso. Tuttavia, non sembra che l’azienda abbia terminato la messa a punto della funzione.

Secondo una nuova affermazione di WABetaInfo, WhatsApp sta attualmente lavorando per aggiungere una nuova opzione che consentirà agli utenti di aggiungere reazioni emoji uniche al pannello Reazioni ai messaggi.

WhatsApp: l’aggiornamento non è ancora stato rilasciato

Quando WhatsApp Message Reactions è diventato disponibile per la prima volta per gli utenti beta, ha consentito solo sei reazioni emoji: pollice in su, cuore rosso, faccia con lacrime di gioia, faccia con la bocca aperta, faccia che piange. A differenza di Message Reactions su Instagram e Messenger, la funzionalità WhatsApp non consentiva agli utenti di aggiungere altre reazioni emoji. L’attuale versione beta di WhatsApp per Android, tuttavia, aggiunge un’icona con il segno più al pannello delle reazioni emoji, il che implica che WhatsApp potrebbe presto consentire agli utenti di aggiungere più reazioni emoji al pannello.

Il pannello delle reazioni emoji in WhatsApp beta per Android v2.22.9.4 ora contiene una nuova icona + segno. Gli utenti molto probabilmente saranno in grado di aggiungere più reazioni emoji al pannello toccando questa nuova icona. Tuttavia, il pulsante non sembra funzionare nell’attuale iterazione beta, quindi non possiamo dire quali risposte emoji aggiuntive includerà WhatsApp quando verrà rilasciato.

Questa versione aggiornata del pannello Reazioni ai messaggi potrebbe essere inclusa in una futura versione beta di WhatsApp. Tuttavia, WhatsApp non ha annunciato una data di rilascio ufficiale.