Negli ultimi anni, Google ha iniziato a prendere sul serio la privacy degli utenti. L’azienda continua ad apportare numerosi miglioramenti soprattutto per Chrome e Android. La società sta lavorando alle impostazioni della privacy per Chrome – la cosiddetta Guida alla Privacy – dallo scorso novembre. Lo scopo è offrire agli utenti maggiore trasparenza su quel che avviene “dietro le quinte”.

In poche parole, la Guida alla Privacy mira a spiegare in un linguaggio semplificato quale impatto hanno determinate funzionalità di Chrome sulla tua privacy. La nuova scheda apparirà nella scheda Privacy e sicurezza delle impostazioni di Chrome, a cui è possibile accedere direttamente dal menu nell’angolo in alto a destra.

Google inizierà a mostrare agli utenti in che modo Chrome legge e salva dati sensibili

Fedele al suo nome, nella scheda Guida alla Privacy, potrai utilizzare alcune opzioni per vedere nello specifico cosa accade quando navighi online. Vedrai ciò che Google fa mentre sei online, inclusi i cookie e come operano, in che modo sono sincronizzati i tuoi dati e così via. Ad esempio, la cronologia di navigazione è sincronizzata su tutti i dispositivi, per permetterti di continuare una sessione di navigazione anche altrove. Tuttavia, questa funzione richiede che gli URL che visiti vengano salvati nel tuo account Google. Adesso potrai seguire questo intero processo nel dettaglio e apportare delle modifiche.

Alcuni dati sensibili sono collegati temporaneamente al tuo account Google in modo che tu sia protetto su diversi servizi e app dell’azienda. Una procedura così invasiva potrebbe essere motivo di preoccupazione per molti. In questo caso con l’aiuto della Guida alla Privacy potrai prendere in considerazione il passaggio alla protezione Standard. Google dichiara di essere disponibile ad aggiungere nuove opzioni per la Guida alla Privacy in futuro in base al feedback degli utenti. La Guida alla Privacy inizierà a essere implementata per la prima volta per gli utenti di Chrome 100 nelle prossime settimane.