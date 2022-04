Per rendere più facile per gli utenti Chromebook trovare e giocare ai videogiochi, Google sta estendendo la potenza di ricerca ai loro titoli preferiti. Esistono numerosi servizi di streaming di giochi disponibili su Internet, ma individuare un determinato gioco può richiedere molto tempo e frustrare. Secondo 9to5Google, Google sta tentando di rendere le cose un po’ più facili per i giocatori lanciando uno strumento di ricerca che aggregherebbe numerose fonti di gioco, offrendo così una posizione centralizzata per la ricerca dei giocatori.

Ciò è stato rivelato in una nota agli sviluppatori che lavorano su Chromium in cui è stata fornita la seguente descrizione del nuovo servizio: ‘Mostra accanto al risultato di una ricerca di un videogioco un elenco di piattaforme di cloud gaming su cui è possibile giocare al gioco’.

Google: la funzionalità sarà limitato a Chrome OS ?

Non è la prima volta che Google tenta di riunire contenuti provenienti da una varietà di fonti in un’unica posizione. Google TV fornisce un servizio simile, attingendo materiale da una varietà di servizi di streaming, facendo risparmiare agli spettatori tempo e fatica quando cercano qualcosa da guardare su Internet. D’altra parte, Chrome OS di Google fornisce un meccanismo per visualizzare rapidamente le applicazioni Android tramite la funzione di ricerca di Chrome Launcher.

Sarà interessante vedere fino a che punto Google intende spingersi con questa nuova opzione di ricerca. Tuttavia, potrebbe essere limitato al solo Chrome OS, rafforzando la posizione dei Chromebook come piattaforma di gioco accettabile; in alternativa, può essere esteso ad altri beni e servizi della società. In ogni caso, con la crescente importanza e popolarità dei giochi, le ambizioni di Google sono una buona notizia per i giocatori di Chromebook di tutto il mondo.