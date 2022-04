I nuovi sconti del volantino Esselunga, raccolgono al proprio interno alcune delle migliori occasioni per risparmiare, senza obbligare l’utente a sborsare ingenti quantitativi di denaro per l’accesso generale.

Le soluzioni che troverete dettagliatamente raccontate nel nostro articolo, sono da considerarsi attive solamente nei negozi fisici, in questo modo sarà sempre obbligatorio recarsi personalmente presso gli stessi, per avere la certezza di spendere poco. Tutti i prodotti sono commercializzati con garanzia di 24 mesi, ed anche nella loro comodissima variante no brand, che prevede aggiornamenti software decisamente più tempestivi.

Premete qui e collegatevi subito al nostro canale Telegram ufficiale, vi attendono codici sconto Amazon gratis e grandissimi sconti.

Esselunga: ecco quali sono i nuovi sconti

Esselunga ha messo le ali agli sconti con un volantino praticamente inedito, in termini di contenuti, ricalcando però lo Speciale Multimediale che tanto abbiamo amato nel corso del tempo. I top di gamma coinvolti nella campagna sono molteplici, si parte dall’ultimo Apple iPhone 13, disponibile all’acquisto a 868 euro (con 128GB di memoria interna), per scendere poi verso i più economici Galaxy S21 FE, disponibile addirittura a soli 598 euro, ma anche il buon vecchio Apple iPhone 11, il cui prezzo si aggira sui 548 euro.

Coloro che invece vorranno puntare ad un risparmio più marcato, potranno affidarsi a Galaxy A22, Xiaomi Redmi 9AT, Xiaomi Redmi Note 10 5G, Oppo A16s, Xiaomi Mi 11 Lite, Galaxy A52s e similari. Tutti hanno un prezzo che non supera i 328 euro necessari per l’acquisto dell’A52s, mantenendo del tutto inalterate le normali condizioni di vendita. I dettagli dell’ottima campagna promozionale, sono raccolti direttamente a questo indirizzo.