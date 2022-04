Honor sembra intenzionata a tenere un evento a maggio che si preannuncia estremamente interessante. Infatti, la conferenza permetterà al brand di presentare una serie di nuovi dispositivi tra cui laptop, wearable e soprattutto un nuovo tablet.

Come emerso dalle ultime indiscrezioni scoperte dal leaker Factory Manager, il device in questione si posizionerà nella fascia alta del mercato. A spingere il tablet ci sarà un System-on-Chip molto potente che permetterà al dispositivo di stabilire un nuovo record per quanto riguarda i tablet Android.

Sebbene non venga espressamente indicato da Factory Manager, il SoC del nuovo tablet Honor dovrebbe essere una versione custom di MediaTek Dimensity 9000. La soluzione pensata dal produttore andrà a modificare alcuni parametri del chipset e quindi ci aspettiamo una frequenza operativa più alta.

Honor si sta preparando al lancio di tanti nuovi device tra cui un tablet che diventerà il punto di riferimento del settore

Tra le novità sul SoC, possiamo immaginare che il brand andrà a modificare anche i paramenti del consumo energetico per ottimizzare la durata della batteria. Il MediaTek così modificato potrebbe essere una versione esclusiva per tablet e notebook a basso consumo energetico e quindi non arriverà mai sugli smartphone.

Ricordiamo che l’ultimo tablet presentato da Honor risale allo scorso anno ed è il V7 Pro. Anche in questa occasione era presente un SoC pensato appositamente per i tablet: il MediaTek Kompanio 1300T. Il Chipset era una versione custom del SoC a 6nm realizzato da TSMC basato su quattro core A78 e quattro core A55.

Durante l’evento di maggio, inoltre, sono attesi i nuovi laptop HONOR MagicBook. I PC portatili saranno spinti dalle CPU Intel di 12esima generazione e dai processori Ryzen 6000. Non resta quindi che attendere maggiori dettagli che certamente non tarderanno ad arrivare.