Le nuove offerte del volantino Comet distruggono letteralmente Unieuro, con alcune delle migliori occasioni del periodo, pronte a far risparmiare sia gli utenti che sceglieranno di affidarsi al negozio, sia coloro che si collegheranno al sito ufficiale.

In particolare, ricordiamo comunque che i prodotti in promozione online, prevedono la spedizione gratuita diretta verso il domicilio del compratore, nel momento in cui l’ordine dovesse avere un valore complessivo superiore ai 49 euro. Tutto questo, indipendentemente dalla fascia di prezzo, o comunque dalla categoria merceologica.

Comet, che occasioni: solamente oggi grandi prezzi vi attendono

Lo Spring Tech di Comet garantisce un risparmio veramente inatteso e ben superiore alle aspettative, con offerte che puntano a far spendere pochissimo ai vari utenti in Italia. In prima pagina incrociamo subito l’occasione iniziale, gli utenti possono avere l’Oppo A94 a soli 249 euro, una cifra di assoluto rispetto se considerate che parliamo di un modello con display AMOLED e connettività 5G.

Volendo invece optare per un prodotto Vivo, la scelta è ancora più ampia, sono disponibili Y33s a 199 euro, Vivo V23 a 499 euro, Vivo V21 a 329 euro, Vivo Y72 a 249 euro, oppure Y21 e Y21s, a rispettivamente 149 e 179 euro. In ultimo, gli amanti del mondo Apple, troveranno pane per i propri denti con le riduzioni su iPhone 13 Max a 1249 euro, ma anche iPhone 13 Pro a 1149 euro, oppure iPhone 13 a soli 899 euro (per la variante da 256GB).

Tutto questo è disponibile direttamente in esclusiva sul seguente volantino Comet.