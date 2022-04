Le offerte Expert sono assolutamente inedite ed esclusive, tutti i consumatori hanno la possibilità di accedervi senza troppi pensieri o patemi, data l’ampissima disponibilità sull’intero territorio nazionale.

Il volantino parte proprio da quest’idea, ovvero cercare di offrire al consumatore finale la possibilità di godere degli sconti, senza troppi pensieri. Per raggiungere l’obiettivo finale, dovete comunque correre in un qualsiasi negozio, oppure affidarvi direttamente all’e-commerce, che prevede però la spedizione a pagamento presso il domicilio.

Per i codici sconto Amazon, invece, abbiamo creato un nuovo canale Telegram, lo trovate a questo indirizzo.

Expert, che paura: i suoi sconti sono assurdi

Expert prova ad attirare gli utenti in negozio, con una nuova serie di offerte molto interessanti, e ricchissime di prezzi da cogliere assolutamente al volo, anche se comunque sempre legati alla fascia media della telefonia. Tra questi spicca chiaramente il bellissimo Oppo Reno 6 Pro, un modello commercializzato verso la fine del 2021, ed acquistabile nel periodo corrente al prezzo finale di 599 euro.

Tutti gli altri che invece vorranno cercare di spendere ancora meno, potranno affidarsi ad alcune delle ottime occasioni disponibili ad un prezzo inferiore ai 300 euro. Tra queste troviamo Realme GT Master Edition, Xiaomi Redmi Note 11, ma anche Wiko Power U20, Oppo A94 o TCL 20R. I modelli elencati, come al solito del resto, sono commercializzati con garanzia di 24 mesi, e sono tutti completamente sbrandizzati; ciò sta a significare, in parole povere, che gli aggiornamenti vengono rilasciati in maniera molto più tempestiva dal produttore, al posto dell’operatore telefonico.

Ogni altra informazione in merito al corrente volantino Expert, è rimandata direttamente al sito ufficiale, dove si troveranno tutte le offerte del caso.